منتخبون ينفقون 10 ملايير على القهوة والشاي بوهران

تحقيقات أمنية في هدر المال العام بعاصمة الغرب

أعلن والي وهران سعيد سعيود عن تحقيق تجريه مصالح أمن الولاية، لإزاحة النقاب عما وصفه بالفساد الحقيقي الذي كان سائدا في العهدة الانتخابية السابقة 2017/2021، وطُرق هدر المال العام في مشاريع هامشية لا طائل من ورائها، بدليل أن المنتخبين السابقين، حسبه، أنفقوا 10 ملايير سنتيم على القهوة والشاي، إضافة إلى تسديد فواتير من دون تسجيل أشغال حقيقية لاسيما في قطاع النظافة على حد قوله، معلنا عن تحقيق إضافي على قدر عال من الأهمية، تنجزه المصالح الأمنية في وهران، في عدة ملفات سوداء، كانت المفتشية العامة للمالية كشفت عنها، خاصة فيما يتعلق بحظيرة البلدية وعتاد الدولة والاستغلال السيئ للوظيفة لتحقيق منافع خاصة وتسيير ملف النفايات في عاصمة الغرب الجزائري.

وذكر سعيود في اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، الذي خصّصه لمعالجة ملف النظافة وتطهير النقاط السوداء المتواجدة بالمجمع الحضري في وهران، والمناطق التي ستكون حاضنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها 19 المقررة في صيف السنة الجارية، أن هناك جهات خارج البلدية وداخل الإدارة أيضا، تقف وراء عرقلة السير الطبيعي لرفع النفايات المنزلية والهامدة وفي وهران، وتقوم بتحريض عمال البلدية ورؤساء مصالح وجهات لها ضلع في تسيير ملف النظافة في وهران، قصد تعطيل جهود الدولة في تحضير “عروس المتوسط” للتظاهرة المتوسطية القادمة المقررة في 25 جوان إلى 5 جويلية.

وذهب سعيود إلى التأكيد أن هذه “المناورات العدائية ضد الدولة في وهران”، دفعته إلى الوقوف التضامني مع رئيس بلدية وهران الحالي، الذي حاول تقديم استقالته، بسبب تزايد الضغوط النفسية عليه ومحاولة ثنيه عن مواصلة العمل لأجل وضع وهران في جاهزية تامة، لكن يقول الوالي “رفضت استقالته وصممت على مواصلة مسيرته وأكدت له أننا سنتصدى للمافيا السابقة”.

والي وهران، أكد أن هناك تحقيقات أمنية معمقة ستتصدى بقوة لهذه الجماعات الضاغطة، التي تريد تغطية فضائحها السابقة والتشويش على التحقيقات التي تنجز لتعرية طرق تبديد المال العام في العهدة السابقة، مشيرا إلى أن ملف النظافة طال أمده في وهران ودام أكثر من 7 شهور، في وقت لا يفصل عن الألعاب المتوسطية، سوى ثلاثة أشهر فقط، قائلا بالحرف الواحد “هذا آخر إنذار للجهات المكلفة بملف النظافة وأنها آخر مرة أتطرق فيها لتطهير البلديات الكبرى من أكوام الزبالة”، لاسيما وهران، بئر الجير، السانيا وسيدي الشحمي.

ووجّه المتحدث تعليمات بفسخ عقد كل شركة خاصة متقاعسة وتعويضها في اليوم نفسه، معلنا في هذا الصدد، عن تشكيل ثلاث ضبطيات ميدانية لمتابعة هذا الملف، تتشكل من المفتشية العامة للولاية ومديرية البيئة بكامل مصالحها وديوانه، لرصد كل العيوب ووضع تقارير تخص تجاوزات تسيير ملف البيئة، موضحا أنه لن يتسامح مع أي مخالف لتعليماته التي تأتي في سياق جهود الدولة وبالتحديد رئيس الجمهورية، الذي منح كافة الدعم لولاية وهران لإنجاح هذا الموعد الدولي .في هذا السياق، أمر سعيود بالسهر على نظافة مسار الترامواي بشكل مستمر ويومي ودوري، كما أمر بغلق هذا الملف نهائيا وبأسرع وقت.