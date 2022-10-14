منتخب آخر مُرشّح لِمواجهة “الخضر” في نوفمبر

طفا، الجمعة، إلى السطح منتخب آخر لِكرة القدم، قد يُواجه “الخضر” ودّيا في شهر نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الأيّام القليلة الماضية، قد ذكر بِأنه يُجري اتّصالات مع نظيرَيه في جنوب إفريقيا والسويد، لِبرمجة مقابلتَين ودّيتَين لـ “الخضر” مع منتخبَي هذَين البلدَين في نوفمبر المقبل. لكنّه شدّد على أنه لم يتوصّل بعد إلى قرار نهائي بِترسيم المواجهتَين.

ويُمكن لِرجال الناخب الوطني جمال بلماضي أن يُواجهوا نظراءهم من الكونغو الديموقراطية، ودّيا في الشهر الدّاخل.

واستنادا إلى تقارير صحفية كونغولية صادرة، الجمعة، فإن هذه المباراة قد تُقام بِالجزائر أو فرنسا. وأضافت أن اتحاد الكرة في بلادها استلم أيضا عرضَين مُماثلَين من جزر الرّأس الأخضر وجزر القمر، ومازال لم يتّخذ بعد القرار النهائي بِخصوص هذه المقترحات الثلاثة.

وسبق للمنتخب الوطني الجزائري أن واجه فريق الكونغو الديموقراطية عديد المرّات، آخرها بِملعب البليدة في أكتوبر 2019، اكتست طابعا ودّيا، وانتهت بِنتيجة التعادل بِهدف لِمثله.

ويُدرب منتخب الكونغو الديموقراطية التقني الفرنسي سيباستيان دوسابر (46 سنة)، الذي سبق له الإشراف الفني على نادي شبيبة الساورة عام 2016.