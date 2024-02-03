منتخب آخر يُنافس “الخضر” لِجلب المدرّب رونار

دخل مُنافس آخر على الخطّ، لِانتداب التقني الفرنسي هيرفي رونار. بعد أن تردّد اسمه مُؤخّرا على مقربة من بيت اتحاد الكرة الجزائري.

ويُشرف التقني رونار (55 سنة) في بلاده على المنتخب النّسوي، إلى غاية انتهاء الألعاب الأولمبية في منتصف أوت المقبل.

ويُجري اتحاد الكرة المصري مفاوضات مع التقني رونار، تقول أحدث تقارير الصّحفية المحلّية.

ورغم أن مدّة عمله تنقضي في صيف 2026، إلّا أن اتحاد الكرة المصري يستعدّ لِفسخ عقد المدرّب البرتغالي روي فيتوريا، وجلب هيرفي رونار بديلا له.

وعجّلت النتائج السّلبية لِمنتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، في افتقاد المدرّب فيتوريا لِثقة مسؤولي اتحاد الكرة المحلّي، في انتظار المرور في أقرب تاريخ مُمكن إلى فسخ عقده. وفقا للصحافة المصرية.

وهكذا بعد اتحادَي الكرة الجزائري والإيفواري، اللّذَين رغبا في انتداب التقني الفرنسي للإشراف على العارضة الفنية لِمنتخب الأكابر، باتت مصر ثالث مُتنافس يدخل سباق الاستفادة من خدمات صاحب كأسيَين إفريقيتَين عامَي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.