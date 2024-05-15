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رياضة

منتخب أقل من 17 سنة إناث يستأنف تدريباته تحسبا لمواجهة المغرب

عمر سلامي
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منتخب أقل من 17 سنة إناث يستأنف تدريباته تحسبا لمواجهة المغرب
ح.م
لاعبات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

استأنفت لاعبات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، التدريبات مساء الثلاثاء بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، استعدادا لمباراة العودة أمام المنتخب المغربي.
ويواجه المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة إناث، نظيره المغربي، الجمعة المقبل، بداية من الخامسة ونصف مساء بملعب الرويبة، لحساب إياب الدور الثالث وما قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024.

وعاد المنتخب صبيحة الإثنين إلى الجزائر واستفاد من يوم راحة، قبل أن يستأنف تحضيراته، حيث جرت الحصة التدريبية بتعداد مكتمل، بما في ذلك المهاجمة جينا لعايب بعد تعافيها بشكل كامل من الإصابة.

وعرفت الحصة التدريبية التحاق لاعبة جديدة، وهي سارة جدايت الناشطة في نادي لافال الكندي.

للتذكير فإن مباراة الذهاب التي جرت الجمعة الفارط بملعب بركان بالمغرب، انتهت بفوز المنتخب المغربي برباعية نظيفة.

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