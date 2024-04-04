منتخب أقل من 17 سنة في اختبار ودي تحسبا لبطولة اتحاد شمال إفريقيا

لاعبو منتخب أقل من 17 سنة

يواصل المنتخب الوطني لأقل من17 سنة تحضيراته تحسبا لدورة اتحاد شمال إفريقيا التي تستضيفها الجزائر من 16 إلى 27 أفريل الجاري.

ويخوض أشبال المدرب الوطني عزيز لحوسين مباراة ودية، الخميس، أمام فريق اتحاد العاصمة لأقل من 18 سنة.

وتعد مباراة اتحاد العاصمة ثاني اختبار ودي للمنتخب، بعد الودية الأولى أمام شباب بلوزداد لأقل من 18 سنة.

وستكون مواجهة فريق اتحاد العاصمة، فرصة إضافية للناخب الوطني لتقييم أداء اللاعبين و إجراء التعديلات اللازمة .

وأجرى منتخب أقل من 17 سنة ، أمسية الأربعاء، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، حصة تدريبية بمشاركة المجموعة كاملة ، التي دُعمت بخمسة عناصر جديدة تم استدعاؤهم من قبل الناخب الوطني عزيز لحوسين.

ويواصل المنتخب الوطني مرحلة التحضير، سعيا لتشكيل مجموعة تنافسية تحسبا للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، التي ستقام بالجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 16 إلى 27 أفريل الجاري، بمشاركة خمسة منتخبات الجزائر، تونس، مصر، ليبيا والمغرب.