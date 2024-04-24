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رياضة
بسبب قطع عزف النشيد الوطني الجزائري في منتصفه

منتخب أقل من 17 سنة ينسحب من البطولة العربية لكرة اليد بالمغرب

طارق. ب
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منتخب أقل من 17 سنة ينسحب من البطولة العربية لكرة اليد بالمغرب

انسحب المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 17 سنة، الثلاثاء، من البطولة العربية التي تجري بالمغرب، قبل بداية المواجهة أمام منتخب البلد المضيف، بسبب قطع عزف النشيد الوطني الجزائري في منتصفه، ما جعل لاعبي المنتخب الوطني يكملون أداءه بأنفسهم، وهو ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد انتشار شريط فيديو للحادثة.

وإضافة إلى قطع النشيد الوطني، فقد قرر المنتخب الوطني لكرة اليد الانسحاب من تنشيط مواجهة المغرب بالرباط في البطولة العربية، الثلاثاء، بسبب الممارسات الدنيئة من المسؤولين في المغرب، وسياسية الكيل بمكيالين، حيث قام المسؤولون عن المنتخب المغربي، بوضع الخريطة الوهمية على القميص قبيل الداربي المغاربي، رغم أنه لم يشارك بها سابقا، وهو ما يؤكد أن الأمر وصل، إلى الاستفزاز العلني، والتفكير الدنيء للمسؤولين المغاربة.

وكانت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب قد أكدت قبل المباراة، أن المنتخب سيقاطع مواجهة المنتخب المغربي، بقاعة المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. في حال قرر مسؤولو المنتخب المغربي، خوض هذه المواجهة بقميص يحمل خريطتهم الوهمية، وهو ما حدث فعلا.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر لموقع “كوورة” أن قرار الانسحاب تم اتخاذه بالإجماع، بعد إصرار المنتخب المغربي على دخول المباراة بأقمصة تحمل شعارات سياسية. وأضاف: “نحن هنا في المغرب، من أجل تقديم صورة مشرفة عن كرة اليد الجزائرية، وتمكين لاعبينا من الاحتكاك بنظرائهم في الوطن العربي، ولكن عندما يتم إقحام السياسة في الرياضة، فإن كل الأهداف الرياضية تسقط”. وتابع: “المنتخب الجزائري واصل اللعب في البطولة رغم حادثة قطع النشيد الوطني قبل استكماله، ولكن أن تصل الأمور إلى محاولة البلد المضيف إقحامنا في مخططات غير رياضية فهذا غير مقبول”. وختم: “لقد نبهنا الطرف المغربي بضرورة احترام قواعد اللعبة، وتفادي الزج بنا في أمور سياسية، لكنهم أصروا على الدخول بقميص يحمل الخريطة المزعومة”.

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