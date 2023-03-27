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رياضة

منتخب أقل من 17 سنة يواصل تحضيراته للكان بتعادل مع اليابان

عمر سلامي
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منتخب أقل من 17 سنة يواصل تحضيراته للكان بتعادل مع اليابان
ح.م
لقطة من مباراة منتخب أقل من 17 سنة واليابان

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم لذات الفئة، والتي ستستضيفها الجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.

وتعادل أشبال المدرب رمان في المباراة الثانية من الدورة الودية المقامة بالجزائر، وسجلت التشكيلة الوطنية نتيجة التعادل أمام اليابان بثلاثة مقابل ثلاثة، في مباراة جرت، أمسية الأحد بملعب نيلسون مانديلا.

وتفوق الفريق الجزائري في بداية اللقاء بفضل ثنائية بن علي وأناتوف قبل أن يضيف زياد الهدف الثالث خلال الشوط الثاني. لكن خلال ربع الساعة الأخير من المقابلة استفاق الفريق الياباني لينجح في تحقيق عودة قوية في المواجهة بتسجيله ثلاثية كاملة. مستغلا بعض الهفوات التي ارتكبها الدفاع الجزائري.

وأشرك الناخب الوطني رزقي رمان تشكيلة أساسية مغايرة لخوض هذه المباراة من بينها الاعتماد على حارس المرمى مرزوقي، ناهيك عن اللاعبين نمر بن علي و عبد المجيب.

ويتصدر منتخب أقل من 17 سنة، جدول ترتيب الدورة الودية برصيد 4 نقاط مع اليابان.

وتغلبت الجزائر في المباراة الأولى على جزر القمر بنتيجة3-1 في لقاء جرى بملعب “5 جويلية” الأولمبي.

وسيواجه أشبال المدرب أرزقي رمان، أمسية الثلاثاء، منتخب مالي، في آخر لقاء في الدورة الودية، في حين يواجه منتخب اليابان، منتخب جزر القمر.

وسيلعب المنتخب الجزائري خلال نهائيات كان 2023، لأقل من 17 سنة ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصومال والسنغال والكونغو، حيث ستكون أول خرجة له أمام الصومال في المباراة الافتتاحية المقررة يوم السبت 29 أفريل، بداية من الثامنة ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

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