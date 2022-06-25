منتخب أقل من 18 سنة في  أول امتحان لطرد الشكوك

الجزائر – إسبانيا (الأحد على الساعة 17:00)

سيفتتح الأحد بداية من الساعة الخامسة مساء منتخبنا الوطني لأقل من 18 سنة منافسة كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهذا على الساعة الخامسة مساء بملعب سيق الجديد، عندما يستقبل منتخب إسبانيا، إذ لم تكن القرعة رحيمة على الإطلاق بأشبال المدرب مراد سلاطني بعدما أوقتهم في مجموعة الموت التي تضم أيضا منتخبي فرنسا و المغرب.

وتحوم شكوك كبيرة حول منتخب أقل من 18 سنة في قدرته على تجاوز الدور الأول بالنظر لقوة المنافسين، وكذا عدم القيام بالتحضيرات اللازمة وأخذ الوقت الكافي للتحضير لهذه الدورة، خاصة وأن الأمر يتعلق بملاقاة مدارس كروية عريقة أوروبيا وإفريقيا، ومع هذا فإن الفرصة مواتية بأشبال المدرب سلاطني للرد على كل المشككين، والتأكيد على أن اختيارهم لتمثيل الجزائر في منافسة كرة القدم لم يكن خطأ.

مباراة اليوم أمام المدرسة الاسبانية العريقة والكبيرة تعتبر مفتاحا مهما للغاية للخضر من أجل تعزيز الحظوظ في التأهل للدور المقبل على الأقل، لذا فإن تجنب الخسارة في أول جولة سيعطي لا محالة دفعة معنوية كبيرة وثقة أكبر بالنفس للاعبين، وهو ما سيجعلهم يدخلون اللقاء الثاني وهو “الداربي” مع الجارة المغرب بكل عزيمة وإصرار، لحسم بطاقة عبور نحو المربع الذهبي، مع العلم أن قائمة المنتخب الوطني تضم عديد الأسماء المحترفة في أوروبا، وهو ما جعل الناخب الوطني يقرر الحضور للقاء اليوم بملعب سيق بغية معاينة بعضهم، ولما لا ضمهم مستقبلا للأكابر إذا ما تألقوا في هذه الدورة.

مراد سلاطني: “درسنا المنتخب الاسباني جيدا.. وهدفنا بلوغ نصف النهائي”

أدلى المدرب الوطني لأقل من 18 سنة ساعات فقط قبل مواجهة اسبانيا بتصريحات حول جاهزية أشباله لدخول غمار منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقال في هذا الخصوص: “لقد حضرنا بقوة لهذا الحدث، وخضنا عديد التربصات آخرها بمستغانم، وحتى إن واجهتنا بعض المشاكل في التحاق لاعبينا المحترفين بفرنسا، وإلزام البعض باجتياز امتحانات البكالوريا إلا أننا واصلنا عملنا بكل جد واجتهاد”.

وأثنى سلاطني على إمكانيات لاعبيه، وقال: “فريقنا الوطني يضم مجموعة لا بأس بها من المواهب، واستدعاؤهم لم يأت من عدم، لذا قرّرت الاعتماد عليهم بعد معاينة دقيقة، وإن شاء الله لن يخيبوا ظني، خاصة وأن الهدف الذي وضعناه هو التأهل لنصف النهائي رغم صعوبة المهمة”.

وعن المنتخب الاسباني صرح نفس المتحدث: “أمامنا منافس كبير، ومدرسة عالمية في كرة القدم، لكننا بدورنا ركزنا جيدا على الجانب التكتيكي، ودرسنا خصمنا من كل النواحي، ومن خلال المعاينة أصبحنا نعرف طريقة لعبهم، ولدينا كل المقومات لتجاوزهم، ووضع قدم في المربع الذهبي”.