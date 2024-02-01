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رياضة

منتخب أقل من 20 سنة في تربص تحضيري بوهران

عمر سلامي
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منتخب أقل من 20 سنة في تربص تحضيري بوهران
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منتخب أقل من 20 سنة

يجري المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تربصا تحضيريا بالقرية الأولمبية بمدينة وهران.

ويشارك في التربص 29 لاعبا من البطولة الوطنية، ما يعد فرصة للمدرب مانع من أجل اختيار أفضل العناصر المحلية.

وانطلق التربص التحضيري يوم الأحد الماضي، على أن يختتم الجمعة.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري فإن منتخب أقل من20 سنة يجري تحضريات مكثفة، بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم، الأولى صباحية بالقرية الأولمبية والثانية في المساء بملحق ملعب ميلود هدفي.

ويدخل تربص أشبال المدرب ياسين مانع في إطار التحضير، للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها دورة شمال إفريقيا المؤهلة لـ”الكان” المقررة في أكتوبر 2024.

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