منتخب أقل من 20 سنة يفوز وديا على مولودية الجزائر

لقطة من مباراة منتخب أقل من 20 سنة و مولودية الجزائر لنفس الفئة

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على مولودية الجزائر لنفس الفئة، في المباراة الودية التي أُقيمت الأحد.

وانتهت المباراة لصالح منتخب أقل من 20 سنة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتدخل المباراة الودية في إطار التربص التحضيري المقام بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، والذي سيستمر حتى الاثنين القادم.

و حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف” فإن تربصات منتخب أقل من 20 سنة تندرج في إطار التحضير للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا في أكتوبر المقبل، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.