منتخب أقل من 20 سنة ينهي الدورة الودية بفوز أمام موريتانيا

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مباراته الأخيرة في بطولة الجزائر الدولية للشباب لأقل من 20 سنة بفوز على منتخب موريتانيا، بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وسجل رمضاوي الهدفين الأول والثاني لـ”الخضر” في د9 و د12، وقلّص المنتخب الموريتاني النتيجة في الدقيقة الخامسة والأربعين عن طريق محمد ندياي.

وتمكن فتاحين من تعميق الفارق وتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واحتل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المركز الثاني في الدورة الودية التي احتضنتها الجزائر، بمشاركة كل من تونس ومصر وموريتانيا.

وبفضل الفوز على موريتانيا رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط، خلف منتخب تونس المتوّج بالدورة.