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رياضة

منتخب أقل من 20 سنة يواصل تحضيراته لمواجهة موريتانيا

عمر سلامي
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منتخب أقل من 20 سنة يواصل تحضيراته لمواجهة موريتانيا
ح.م
لاعبو منتخب أقل من 20 سنة

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تحضيراته لمواجهة منتخب موريتانيا، في إطار الدورة الدولية التي تحتضنها الجزائر.

ويسعى شبان “الخضر” لإنهاء الدورة بانتصار، بعد الهزيمة المسجلة أمام المنتخب التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويواجه منتخب تونس الذي يحتل الصدارة بـ6 نقاط، نظيره المصري سهرة الإثنين، بداية من الساعة العاشرة، بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

وتختتم الدورة الثلاثاء، بمباراة المنتخب الجزائري أمام منتخب موريتانيا، والتي سيحتضنها ملعب الرويبة، بداية من العاشرة ليلا.

ويحتل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة المركز الثاني بثلاث نقاط، مناصفة مع المنتخب المصري، في حين يحتل منتخب موريتانيا المركز الرابع من دون أي نقطة.

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