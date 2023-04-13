-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب أقل من 21 سنة يستعيد نغمة الانتصار في البطولة العربية

عمر سلامي
  • 24
  • 0
منتخب أقل من 21 سنة يستعيد نغمة الانتصار في البطولة العربية
ح.م
لقطة من مباراة الجزائر وليبيا في البطولة العربية لكرة اليد لأقل من 21 سنة

استعاد المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة، نغمة الانتصار وهذا عقب فوزه على ليبيا، في الجولة الثالثة من البطولة العربية لكرة اليد، لمنتخبات الشباب الجارية بتونس.

وحقق المنتخب فوزا ثمينا وبفارق مريح على منتخب ليبيا، بعدما أنهى المباراة بنتيجة 27 -19.

وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح المنتخب الجزائري بنتيجة 13 – 7.

وحقق المنتخب الجزائري انتصارين أمام السعودية وليبيا، وهزيمة أمام تونس، ليحتل المركز الثاني، حيث من المنتظر أن يواجه في نصف النهائي الذي يقام الجمعة، منتخب السعودية الذي احتل المركز الثالث، في حين يواجه المتصدر منتخب تونس، المنتخب الليبي الذي احتل المركز الرابع.

مقالات ذات صلة
لاعب مُغترب في مُفترق الطرق بين الجزائر وفرنسا وإيطاليا

لاعب مُغترب في مُفترق الطرق بين الجزائر وفرنسا وإيطاليا

كونفدرالية “الميني فوتبال” تقرر تنظيم مؤتمر دولي بقسنطينة

كونفدرالية “الميني فوتبال” تقرر تنظيم مؤتمر دولي بقسنطينة

بن ناصر يعلن جاهزيته وتحمسه لمباراة ربع نهائي أبطال أوروبا

بن ناصر يعلن جاهزيته وتحمسه لمباراة ربع نهائي أبطال أوروبا

بن ناصر: فخر كبير لكن بِمسؤولية ثقيلة أن تكون قائدا للميلان

بن ناصر: فخر كبير لكن بِمسؤولية ثقيلة أن تكون قائدا للميلان

فضيحة مُدوّية.. جزائريون لعبوا تحت إمرة مدرب فرنسي يكره المُسلمين والسّود

فضيحة مُدوّية.. جزائريون لعبوا تحت إمرة مدرب فرنسي يكره المُسلمين والسّود

حمدي باق في شبيبة القبائل إلى غاية نهاية الموسم

حمدي باق في شبيبة القبائل إلى غاية نهاية الموسم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد