منتخب أقل من 21 سنة يستعيد نغمة الانتصار في البطولة العربية

لقطة من مباراة الجزائر وليبيا في البطولة العربية لكرة اليد لأقل من 21 سنة

استعاد المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة، نغمة الانتصار وهذا عقب فوزه على ليبيا، في الجولة الثالثة من البطولة العربية لكرة اليد، لمنتخبات الشباب الجارية بتونس.

وحقق المنتخب فوزا ثمينا وبفارق مريح على منتخب ليبيا، بعدما أنهى المباراة بنتيجة 27 -19.

وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح المنتخب الجزائري بنتيجة 13 – 7.

وحقق المنتخب الجزائري انتصارين أمام السعودية وليبيا، وهزيمة أمام تونس، ليحتل المركز الثاني، حيث من المنتظر أن يواجه في نصف النهائي الذي يقام الجمعة، منتخب السعودية الذي احتل المركز الثالث، في حين يواجه المتصدر منتخب تونس، المنتخب الليبي الذي احتل المركز الرابع.