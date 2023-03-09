منتخب أقل من 23 سنة يشرع في التحضير لمواجهة غانا

يشرع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، الخميس، في التحضير للمواجهة المزدوجة أمام نظيره الغاني، في إطار الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا 2023، التي ستقام بالمغرب.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب بقيادة المدرب ولد علي، التربص التحضيري بمدية عنابة، حيث وجه الدعوة لـ27 لاعبا، ينشطون في البطولة المحلية، ولاعب واحد مغترب.

ويستهل المنتخب تحضيراته، بخوض حصتين تدريبيتين في اليوم الأول خلال التربص الذي يدوم إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة نظيره الغاني في لقاء الذهاب يوم 24 مارس الجاري بعنابة، في حين تلعب مباراة العودة في كوماسي يوم 28 من نفس الشهر.