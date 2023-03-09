-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب أقل من 23 سنة يشرع في التحضير لمواجهة غانا

عمر سلامي
  • 376
  • 0
منتخب أقل من 23 سنة يشرع في التحضير لمواجهة غانا
ح.م
منتخب أقل من 23 سنة

يشرع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، الخميس، في التحضير للمواجهة المزدوجة أمام نظيره الغاني، في إطار الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا 2023، التي ستقام بالمغرب.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب بقيادة المدرب ولد علي، التربص التحضيري بمدية عنابة، حيث وجه الدعوة لـ27 لاعبا، ينشطون في البطولة المحلية، ولاعب واحد مغترب.
ويستهل المنتخب تحضيراته، بخوض حصتين تدريبيتين في اليوم  الأول خلال التربص الذي يدوم إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة نظيره الغاني في لقاء الذهاب يوم 24 مارس الجاري بعنابة، في حين تلعب مباراة العودة في كوماسي يوم 28 من نفس الشهر.

مقالات ذات صلة
بيان من “موبيليس” حول نادي شبيبة القبائل

بيان من “موبيليس” حول نادي شبيبة القبائل

أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

مسؤولو منتخب النيجر يُفسّرون سبب اختيار تونس لِمواجهة الجزائر

مسؤولو منتخب النيجر يُفسّرون سبب اختيار تونس لِمواجهة الجزائر

بن ناصر في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

بن ناصر في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

المنتخب الأولمبي يعتمد على لاعب مغترب واحد فقط

المنتخب الأولمبي يعتمد على لاعب مغترب واحد فقط

الجزائر تترشح لاستضافة البطولة العربية للأندية لكرة اليد

الجزائر تترشح لاستضافة البطولة العربية للأندية لكرة اليد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد