منتخب أوغندا يباشر تحضيراته لمواجهة الجزائر

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

باشر منتخب أوغندا، منافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، تحضيراته استعدادا لمواجهة الـ4 جوان القادم بالملعب الجديد لوهران.

ووجّه المدرب الصربي للمنتخب الأوغندي، موليتون “ميشو” سريدوجيفيتش، الدعوة إلى 33 لاعبا استعدادا للجولتين الأوليين عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، جوان المقبل، حسبما أوردته الاتحادية الأوغندية لكرة القدم.

وتدشن أوغندا تصفيات “الكان” بحلولها ضيفة على الجزائر لمواجهة “الخضر” بالملعب الجديد بوهران يوم 4 جوان ابتداء من الساعة الثامنة ليلا قبل استقبال النيجر في الثامن من نفس الشهر بملعب “سان ماريز” بكيتيندي عن الجولة الثانية.

قائمة 33 لاعبا معنيا بالتربص:

– حراسة المرمى: لوكواغو شارلز (سان جورج/ اثيوبيا), بيلاغامبي جيوسوي (هادارسفيلد تاون/ انجلترا)، آليونزي نافيان (نادي أورا/ أوغندا).

– الدفاع: بوومونو إيلفيس (إي بي في/ إيسلندا)، كيزيتو غافين (نادي فيلا،أوغندا)، جايمس بيغيسا (نادي أو بي دي أف/ اوغندا)، موليمي اسحاق (فيكتوريا

زيزكوف/ جمهورية التشيك)، كايوندو أبو عزيزي (ريال مونارش/ الولايات المتحدة الأمريكية)، موغابي بيفيس (موذرويل/ اسكتلندا)، آوانيي تيموتي، لواليوا خالد

(فايبرز/ أوغندا)، رمضان موسى (سينسيناتي/ الولايات المتحدة الامريكية)، مولوندو ليفينستون (فايبرز/ اوغندا)، والوسيمبي إينوش (إكسبرس/ أوغندا).

– وسط الميدان: أوشو خالد (نادي يانغا/ تنزانيا)، بوياروهانغا بوبوسي (فايبرز/ أوغندا)، يونغمان مارفين (برايت ستارز/ أوغندا)، سيروادا ستيفان (نيويورك ريد

بولز/ الولايات المتحدة الأمريكية)، موتيابا مزمل (كيوفو سبورتس/ رواندا)، ماتو روجرز (كا سي سي آي/ أوغندا)، ميا فاروقو (لفيف/ أوكرانيا)، أوكيلو آلان

(نادي بارادو/ الجزائر).

– الهجوم: كاريسا ميلتون (فايبرز/ أوغندا)، آليرو موزيس (واكيسو جاينتس/ اوغندا)، كيوانوكا حكيم (برولاين/ أوغندا)، ييغا نجيب (فايبرز/ أوغندا)،

كيامبادي آلان (الجونة/ مصر)، كيزا مارتن (إكسبرس/ أوغندا)، أوكوي إيمانويل (كيوفو سبورتس/ رواندا)، بايو فهد، كاكوزا ديريك (فالمييرا/لاتفيا)، آناكو

سادات (كا سي سي آي/ أوغندا)، شعبان محمد (أوندوباراكا/ أوغندا).