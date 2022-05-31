منتخب أوغندا يحل الخميس بالجزائر قادما من تونس

الإعلام الأوغندي يقر بصعوبة المهمة أمام "الخضر" ويشيد بتصريحات بلماضي

يحل المنتخب الأوغندي بالجزائر، الخميس، لخوض مواجهته الأولى في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة في كوت ديفوار، أمام المنتخب الوطني السبت القادم 4 جوان، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، قادما من العاصمة التونسية أين تربص لمدة أسبوع كامل تحسبا لمواجهة “الخضر” في التصفيات القارية المؤهلة لـ “كان” 2023، حيث من المنتظر أن يضم الوفد الأوغندي قرابة 50 شخصا من بينهم 33 لاعبا، بحسب ما جاء في الصحافة المحلية الثلاثاء.

وكان المنتخب الأوغندي، منافس المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم إفريقيا لحساب المجموعة السادسة قد باشر تربصا تحضيريا في تونس، خاض فيه مباراة ودية واحدة فقط أمام نادي حمام الأنف المحلي سحقه فيها بثمانية مقابل هدف واحد في مباراة سارت في اتجاه واحد وفي صالح التشكيلة الأوغندية التي سيطرت على كامل أطوار المباراة.

يشار أن مدرب المنتخب الأوغندي، الصربي ميلوتان سريديوفيتش، كان قد وجه الدعوة إلى 33 لاعبا استعدادا للجولتين الأوليين عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، أمام منتخبي الجزائر والنيجر، حسبما كشفت عنه الإتحادية الأوغندية لكرة القدم في وقت سابق.

وفي سياق آخر، تناقلت مختلف الصحف الأوغندية، الصادر، أمس في العاصمة، “كامبالا سيتي”، الندوة الصحفية التي عقدها المدرب جمال بلماضي، الإثنين، حيث تطرقت مختلف العناوين إلى أبرز تفاصيل اللقاء الإعلامي وبالخصوص في ما تعلق بتشكيلة المنتخب الوطني وغياب رياض محرز، كما لم تفوت الفرصة للحديث عن التصريحات التي أطلقها بلماضي بخصوص المنتخب الأوغندي والتي أقر فيها بصعوبة المهمة أمام منتخب بلادها، على اعتبار أن الكرة الإفريقية تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة، ولم يعد لمصطلح منتخب ضعيف أو قوي مكانا في قاموس الكرة في القارة السمراء.