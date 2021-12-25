-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب إفريقي يريد الاستعانة بمورينيو تحسبا لـ “الكان”

سليم.ع
  • 2132
  • 0
منتخب إفريقي يريد الاستعانة بمورينيو تحسبا لـ “الكان”
أرشيف
جوزيه مورينيو

دخل رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أماغو بينيك، في مفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة “النسور الخضر” في كأس أمم إفريقيا.

وقال بينيك في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الاتحاد النيجيري بدأ محادثات مع مورينيو لإقناعه بتولي قيادة المنتخب.

وأضاف: “تحدثنا بالفعل مع جوزيه مورينيو، وتحدثت مع وزير الرياضة قبل التفاوض معه”.

وأكد رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أنه سيتم تعيين مدير فني جديد للمنتخب النيجيري في الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك مرشحين آخرين إلى جانب مورينيو، وهما البرتغالي الآخر جوزيه بيسيرو والصربي ملادين كرستاييتش.

مقالات ذات صلة
“ممرّ شرفي” لِبطلَي العرب بلعمري وبراهيمي

“ممرّ شرفي” لِبطلَي العرب بلعمري وبراهيمي

خبر مُنعش لِعطال وبوداوي وسيّئ لِديلور

خبر مُنعش لِعطال وبوداوي وسيّئ لِديلور

بن ناصر وزملاؤه سجّلوا ثاني أفضل رقم تاريخي

بن ناصر وزملاؤه سجّلوا ثاني أفضل رقم تاريخي

لاعب من شبيبة القبائل يُشارك في “كان” 2022

لاعب من شبيبة القبائل يُشارك في “كان” 2022

إعلامي مصري: كيف سيختار بلماضي بين 70 لاعبا مؤهلا للعب “الكان”؟

إعلامي مصري: كيف سيختار بلماضي بين 70 لاعبا مؤهلا للعب “الكان”؟

محرز وبونجاح ضمن فريق الأحلام الإفريقي لعام 2021

محرز وبونجاح ضمن فريق الأحلام الإفريقي لعام 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد