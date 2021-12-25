منتخب إفريقي يريد الاستعانة بمورينيو تحسبا لـ “الكان”

دخل رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أماغو بينيك، في مفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة “النسور الخضر” في كأس أمم إفريقيا.

وقال بينيك في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الاتحاد النيجيري بدأ محادثات مع مورينيو لإقناعه بتولي قيادة المنتخب.

وأضاف: “تحدثنا بالفعل مع جوزيه مورينيو، وتحدثت مع وزير الرياضة قبل التفاوض معه”.

وأكد رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أنه سيتم تعيين مدير فني جديد للمنتخب النيجيري في الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك مرشحين آخرين إلى جانب مورينيو، وهما البرتغالي الآخر جوزيه بيسيرو والصربي ملادين كرستاييتش.