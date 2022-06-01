منتخب إيران يرغب في مواجهة “الخضر”

لقطة من مباراة الجزائر وإيران بِالنّمسا عام 2018.

اتّصل اتحاد إيران لِكرة القدم بِنظيره الجزائري، من أجل برمجة مباراة ودّية لِمنتخبَي البلدَين، في منتصف شهر جوان الحالي.

ومعلوم أن أجندة “الفيفا” للمقابلات الدولية تمتدّ حتى الـ 14 من جوان الحالي، فيما يلعب المنتخب الوطني الجزائري ضد أوغندا وتنزانيا، في الـ 4 والـ 8 من الشهر ذاته، ضمن إطار أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويرغب اتحاد إيران لِكرة القدم في تنظيم مباراة منتخب بلاده والجزائر، بِأحد ملاعب قطر مستضيفة المونديال، وذلك بعد مواجهة “الخضر” لِتنزانيا. استنادا إلى أحدث تقرير صحفي نشره موقع “تسنيم نيوز” الإيراني.

ويستعدّ منتخب إيران لِنهائيات كأس العالم، المنافسة المقرّر إقامتها في نوفمبر وديسمبر المقبلَين. حيث يلعب في فوج يضمّ فرق إنجلترا وأمريكا و الفائز من بلاد الغال وأوكرانيا.

ويُشير تاريخ الـ 27 من مارس 2018 بِالنّمسا، إلى موعد آخر مباراة بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الإيراني. وقد حملت طابعا ودّيا، وانتهت بِخسارة رجال رابح ماجر بِنتيجة (1-2).