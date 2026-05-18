منتخب إيران يغادر إلى تركيا تحضيراً للمونديال

من دون تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية

غادر المنتخب الإيراني إلى تركيا لخوض مباراة ودية أخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض مونديال 2026 لكرة القدم، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم”.

وقالت الوكالة: “غادر المنتخب الإيراني لكرة القدم… صباح اليوم إلى أنطاليا، تركيا، لخوض مباراة ودية أخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026”.

وأشارت “تسنيم” إلى أن التشكيلة ضمت 22 لاعباً يلعبون في الدوري المحلي إضافة إلى الطاقم التدريبي.

وقال المدرب أمير قلعة نويي السبت إن الفريق سيستكمل أيضاً إجراءات طلب تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أثناء وجوده في تركيا.

وتأتي مشاركة المنتخب في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في ظل هدنة هشة بين طهران وواشنطن وضعت حداً لأربعين يوماً من قتال اندلع في 28 فيفري.

ويأمل الإيرانيون خوض مباراتين وديتين في أنطاليا، لكن لم يؤكدوا حتى الآن سوى واحدة ضد غامبيا في 29 الحالي، وفق سام مهدي زاده، الإيراني-الكندي الذي يترأس شركة تتولى تنظيم المباريات الودية للمنتخب.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج لوسائل إعلام محلية الخميس إنه “لم تصدر أي تأشيرات حتى الآن”، علماً بأن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مقطوعة منذ 1980.

وتوقع تاج أن يخضع اللاعبون لإجراء أخذ بصمات الأصابع ضمن مسار طلب التأشيرة، معرباً في الوقت نفسه عن رغبته في تفادي تنقل يتجاوز 450 كيلومتر بين أنطاليا وأنقرة لهذا الغرض.

والتقى أمين عام للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، ماتياس غرافستروم، السبت مسؤولي الاتحاد الإيراني في تركيا، واصفاً الاجتماع بأنه ممتاز وبناء. كما وصف تاج اجتماع السبت بأنه إيجابي وبناء من دون الخوض في التفاصيل.

وعند وصول المنتخب إلى الولايات المتحدة، سيقيم معسكره الرئيسي في توكسون بولاية أريزونا، على أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلس في 15 جوان، قبل أن يلاقي بلجيكا في المدينة ذاتها ثم مصر في سياتل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.