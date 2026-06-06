منتخب الأرجنتين تحت حماية أمنية مشددة بأمريكا

الفندق الذي يقيم فيه أشبه بالحصن

سيتمتع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بحراسة أمنية مشددة للغاية في الفندق الذي يُقيم فيه استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، ويحظى منتخب “التانغو” بمتابعة كبيرة من الجماهير بما أنه يُصنف من بين أفضل المنتخبات في العالم على مرّ التاريخ، ويتولى أفراد من الأمن الأمريكي، تأمين حماية لاعبي منتخب الأرجنتين بشكل مستمر، بمستوى أمني نادراً ما يُشاهد في بطولات كأس العالم، علماً أن حامل اللقب يضم عدداً من أكبر نجوم اللعبة في العالم، بقيادة ليونيل ميسي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الخميس المنصرم، إلى أنه تم تحويل فندق “أوريجين” في مدينة كانساس سيتي، حيث يقيم منتخب الأرجنتين منذ أيام، إلى ما يشبه الحصن، حيث ينتشر أفراد الشرطة باستمرار داخل الفندق وكذلك من حوله، والهدف من ذلك هو الحفاظ على محيط أمني بقطر 250 متراً، بهدف منع أي اتصال مباشر بين لاعبي المنتخب والجماهير أو أي شخص من خارج الفريق. كما يتم تطبيق بروتوكول أمني صارم يومياً، عند مغادرة الفريق للتدريب، وتُراقب حافلة منتخب الأرجنتين بواسطة طائرات من دون طيار، ويرافقها 20 شرطياً إضافة إلى 15 شرطياً على الدراجات النارية لتأمين التنقل.

وتابعت الصحيفة مؤكدة أنه يتم تطويق الطريق بالكامل من قبل قوات الأمن لتسهيل مرور الموكب ومنع أي تدخل خارجي. وبمجرد وصول اللاعبين إلى مجمع “كومباس مينيرالز”، تُنشر فرقة أمنية أخرى، مُعدة خصيصاً لتغطية جميع المرافق الرياضية، وهكذا، يتحول مركز تدريب “سبورتينغ كانساس سيتي” إلى منطقة أمنية معزولة، حيث يتحرك ويتدرب منتخب الأرجنتين تحت حماية الشرطة بشكل دائم.