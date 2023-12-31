منتخب الأرجنتين يتفوق على مانشستر سيتي وريال مدريد

اختير المنتخب الأرجنتيني، للمرة الثانية على التوالي، فريق العام ، من طرف الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وحصد بطل العالم المركز الأول، في عام 2023 بإجمالي 666 نقطة، في استطلاع شارك فيه 405 صحفي من 107 دولة.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ 440 نقطة، بعدما توج في عام 2023 بدوري الأبطال، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

وحلّ في المركز الثالث المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، بـ308 نقاط، بعد فوزه بأول لقب عالمي في تاريخه، في أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء ريال مدريد في المركز السابع، بحصده 175 نقطة، بينما حلّ فريق برشلونة للسيدات في المركز التاسع، بـ164 نقطة.