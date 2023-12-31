-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب الأرجنتين يتفوق على مانشستر سيتي وريال مدريد

عمر سلامي
  • 103
  • 0
منتخب الأرجنتين يتفوق على مانشستر سيتي وريال مدريد
أرشيف
منتخب الأرجنتين

اختير المنتخب الأرجنتيني، للمرة الثانية على التوالي، فريق العام ، من طرف الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وحصد بطل العالم المركز الأول، في عام 2023 بإجمالي 666 نقطة، في استطلاع شارك فيه 405 صحفي من 107 دولة.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ 440 نقطة، بعدما توج في عام 2023 بدوري الأبطال، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

وحلّ في المركز الثالث المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، بـ308 نقاط، بعد فوزه بأول لقب عالمي في تاريخه، في أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء ريال مدريد في المركز السابع، بحصده 175 نقطة، بينما حلّ فريق برشلونة للسيدات في المركز التاسع، بـ164 نقطة.

مقالات ذات صلة
بوداوي مطلوب في “البريمرليغ”

بوداوي مطلوب في “البريمرليغ”

اتحاد الكرة الأردني يدعو المجتمع الرّياضي الدولي إلى مُعاقبة الصّهاينة

اتحاد الكرة الأردني يدعو المجتمع الرّياضي الدولي إلى مُعاقبة الصّهاينة

سرقة نحو 17 مليارا من منزل الزّميل السّابق لِمحرز

سرقة نحو 17 مليارا من منزل الزّميل السّابق لِمحرز

نجم منتخب غانا يرشح هذه المنتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

نجم منتخب غانا يرشح هذه المنتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

بلوزداد يقترب من منصّة فرق الطليعة

بلوزداد يقترب من منصّة فرق الطليعة

بلايلي أفضل لاعب في البطولة

بلايلي أفضل لاعب في البطولة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد