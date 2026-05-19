ضمت 30 لاعبًا تحسبًا لوديتي سويسرا وكولومبيا

منتخب الأردن يكشف قائمته الأولية لكأس العالم 2026

كشف جمال سلامي، مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، عن القائمة الأولية التي ستدخل المعسكر التحضيري استعدادًا لخوض غمار كأس العالم 2026، حيث ضمت القائمة 30 لاعبًا تحسبًا للمباراتين الوديتين أمام منتخب سويسرا لكرة القدم ومنتخب كولومبيا لكرة القدم.

ومن المنتظر، أن يباشر المنتخب الأردني تحضيراته يوم 21 ماي الجاري بمركز إعداد “النشامى” في عمّان، مع برمجة تدريبات فردية لبعض العناصر قبل شد الرحال إلى سويسرا مساء 28 ماي.

وسيخوض “النشامى” أول اختبار ودي أمام المنتخب السويسري يوم 31 ماي على ملعب “كيوبين بارك” بمدينة سانت غالن، قبل الانتقال إلى معسكر خارجي بمدينة سان دييغو الأمريكية، والممتد من 1 إلى 10 جوان المقبل.

كما سيواجه المنتخب الأردني نظيره الكولومبي يوم 7 جوان بملعب “سنابدراغون”، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري، قبل التوجه إلى مدينة بورتلاند، التي ستحتضن المعسكر الرسمي للمنتخب خلال مشاركته في المونديال. وسيشارك منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخب الأرجنتين لكرة القدم ومنتخب الجزائر لكرة القدم ومنتخب النمسا لكرة القدم.

