منتخب الإناث يفتكّ في الكاميرون تأشيرة خوض “الكان”

افتكّ المنتخب الجزائري إناث لِكرة القدم مساء الثلاثاء، تأشيرة خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026 لِهذه لفئة.

وفازت إناث “الخضر” بِنتيجة (0-1) على نظيرتهن الكاميرونيات، في مباراة إيّاب الدور الثاني والأخير من التصفيات.

وكانت لاعبات الناخب الوطني فريد بن ستيتي قد فزن (2-1)، في لقاء الذهاب بِوهران الخميس الماضي. وهي الحصيلة العامة التي منحتهن بطاقة التأهّل.

ولُعبت مباراة العودة بِمدينة دوالا الكاميرونية، حيث سجّلت الهدف الوحيد والثمين للمنتخب الوطني النسوي اللاعبة مارين دافور في الدقيقة الـ 25. علما أن المحترفة بِنادي بريستول سيتي الإنجليزي إناث أمضت أيضا هدفا في مواجهة الذهاب.

وأمسى المنتخب الوطني إناث وقد ضمن سابع مشاركة له في البطولة الإفريقية، بعد أن نظّمت “الكاف” 13 نسخة ما بين 1998 و2024.

ويُفترض إقامة نهائيات كأس أمم إفريقيا إناث ما بين مارس وأفريل 2026، بِبلاد مراكش.

