منتخب الباراغواي الأقرب لمواجهة الخضر وديا في جوان

يبقى الاتفاق على مكان المباراة

يتجه المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الباراغواي، وديا، يوم 13 أو 14 جوان القادم، وذلك بعد اللقاءين الرسميين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا، يومي 4 و8 جوان الداخل، برسم أول جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا، المقررة العام المقبل بكوت ديفوار.

وأوضحت مصادر مقربة من محيط المنتخب الوطني، أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، يفضل مواجهة منتخب الباراغواي الذي تلقى نفس مصير الخضر في تصفيات مونديال قطر، حيث أخفق في تحقيق التأهل إلى كأس العالم عن منطقة أمريكا الجنوبية، بعد أن أنهى التصفيات في المركز الثامن بثلاثة انتصارات فقط من 18 مباراة لعبها.

وأضاف ذات المصدر، إن مكان إجراء المقابلة الودية ما بين المنتخبين، تبقى النقطة التي تنقص لإتمام الاتفاق بين الاتحادين الجزائري والباراغوياني، حيث هناك احتمالين بأن تلعب المباراة الودية بينهما، إما بالجزائر أو في فرنسا.

ويريد المدرب الوطني، جمال بلماضي، الاستفادة جيدا من فترة التوقف الدولية، أو تاريخ الفيفا المحدد خلال الأسبوعين الأولين من شهر جوان، ببرمجة مباراة ودية تكون الثالثة لرفاق القائد رياض محرز، بعد المواجهتين الرسميتين ضد أوغندا وتنزانيا برسم تصفيات “كان2023″، من أجل رص الصفوف مجددا وبعث المنتخب الوطني بعد صدمة عدم التأهل إلى المونديال القطري.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني لديه عدة عروض لمواجهة منتخبات مونديالية في شهر جوان، على غرار منتخب الأورغواي، الذي اشترط أن تلعب المواجهة بمونتي فيديو، لكن بعد المسافة دفعت بلماضي إلى صرف النظر على هذا المنافس.