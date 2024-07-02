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رياضة

منتخب “البرتقالة الميكانيكية” دون عناءٍ يُذكر

الشروق الرياضي
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منتخب “البرتقالة الميكانيكية” دون عناءٍ يُذكر
ح.م
لقطة من مباراة هولندا (بِالقميص الأزرق) ورومانيا.

حجز منتخب هولندا لِكرة القدم مساء الثلاثاء مقعدا له في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، نسخة ألمانيا 2024.

وفازت هولندا بِثلاثة أهداف لِصفر على منتخب رومانيا، في مباراة تندرج ضمن إطار الدور ثمن النّهائي.

وسجّل أهداف منتخب “البرتقالة الميكانيكية” كلّ من المهاجمَين: كودي غاكبو في الدقيقة الـ 20، والبديل دونيل مالين في الدقيقة الـ 83 والوقت بدل الضّائع (د90+3).

وفي ربع نهائي “أورو” 2024 المُبرمجة مواجهته مساء السبت المقبل، يلعب منتخب هولندا مع الفائز من مواجهة تركيا والنّمسا.

ويُقام لقاء منتخبَي تركيا والنّمسا مساء الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الثامنة بِالتوقيت الجزائري.

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