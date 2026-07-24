منتخب الجزائر للجيدو لفئة الأشبال يتوّج باللقب القاري

توج المنتخب الجزائري للجيدو لفئة الأشبال “ذكورا وإناثا”، بلقب البطولة الإفريقية 2026.

وتصدرت الجزائر الترتيب العام للميداليات برصيد 18 ميدالية، منها 4 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات، وذلك عقب المنافسات النهائية التي جرت مساء الخميس.

ونال الميداليات الذهبية كل من العربي عداد في وزن أقل من 60 كلغ، وأنيس خوجة في وزن أقل من 81 كلغ، وعزي سفيان في وزن أقل من 66 كلغ، ودحماني نور الهدى في أقل من 52 كلغ.

أما الميداليات الفضية فجاءت بفضل، محمد أنيس زكور في وزن أقل من 60 كلغ، ووارد عبد الرحمان في وزن أكثر من 90 كلغ، ونرجس معزيز في أقل من 44 كلغ، و شاناز أورليس في وزن أقل من 70 كلغ، ونورسين علال في وزن أكثر من 70 كلغ، ولصري يمينة دعاء في وزن أقل من 52 كلغ.

ونال الميداليات البرونزية كل من عماد شعشوعة في أقل من 50 كلغ، و علاء الدين صحراوي في أقل من 55 كلغ، ووليد دريس في أقل من 66 كلغ، وأسامة العايب في أقل من 73 كلغ، ورياض عاقب في وزن أقل من 90 كلغ، و وردة قورصو في أقل من 44 كلغ، ورباب بن قورش في أقل من 48 كلغ، ودعاء رابحي في أقل من 63 كلغ.

واحتلت الجزائر المركز الأول في الترتيب النهائي للميداليات، برصيد 4 ميداليات ذهبية و6 فضيات و8 برونزيات، متقدمة على مصر التي حلت ثانية بـ3 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، وجاءت تونس في المركز الثالث برصيد ذهبيتين وفضية واحدة و7 ميداليات برونزية.