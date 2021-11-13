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الجزائر

منتخب “الخيول” يحرم من أحد ركائزه أمام “الخضر”

سليم.ع
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منتخب “الخيول” يحرم من أحد ركائزه أمام “الخضر”
أرشيف
محمد كوناتي

سيكون منتخب بوركينافاسو محروما من خدمات أحد ركائزه في المباراة المقبلة أمام “الخضر”، ويتعلق الأمر بالمهاجم محمد كوناتي.

وسيغيب محمد كوناتي، عن مباراة الجزائر، المرتقبة هذا الثلاثاء، في ملعب تشاكر بالبليدة، بسبب تلقيه الإنذار الثاني في مباراة النيجر، التي انتهت على نتيجة التعادل.

ودون شك فإن غياب كوناتي عن المواجهة الكبيرة المنتظرة أمام الجزائر، سيكون له تأثيره على منتخب “الخيول”، خاصة وأن تشكيلة منافس “الخضر”، ستكون محرومة من عدة لاعبين هم الثنائي تراوري وكوفي وتابسوبا وكوامي.

وتعادل منتخب بوركينافاسو أمام النيجر في الجولة الخامسة من التصفيات بهدف لمثله، ليتدحرج إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، قبل لقائه الأخير أمام المنتخب الجزائر، الثلاثاء المقبل بملعب تشاكر لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات.

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