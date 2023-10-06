منتخب الرأس الأخضر يحلّ بقسنطينة هذا الأحد

طرح 18 ألف تذكرة إلكترونية خاصة بالودية المقبلة للمنتخب الوطني هذا السبت

قالت مصادر “الشروق”، إن منتخب الرأس الأخضر، سيحلّ بمدينة قسنطينة هذا الأحد 08 أكتوبر، لمواجهة المنتخب الوطني وديا على ملعب الشهيد “محمد حملاوي” في قسنطينة يوم الخميس المقبل، على أن يقيم أشبال بيدرو ليتاو بريتو في فندق “كونستانتين ماريوت”، علما أن الملعب الذي سيحتضن المباراة كان قد شهد في الآونة الأخيرة عملية صيانة كبيرة على مستوى أرضية الميدان وحتى على مستوى المدرجات التي عرفت تخريب أجزاء من الكراسي، وذلك خلال مواجهة شباب قسنطينة أمام النجم الساحلي التونسي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وكشف مدرب منتخب جزر الرأس الأخضر، بيدرو ليتاو بريتو، الملقب بـ “بوبيستا” عن قائمة 32 لاعبا، استعدادا للوديتين المقبلتين أمام منتخبي الجزائر وجزر القمر يومي 12 و17 أكتوبر على التوالي، وهي القائمة التي عرفت استدعاء خمسة لاعبين جدد في تشكيلة “أسماك القرش الزرقاء”، وذلك بحسب ما أورده، الخميس، الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وفي سياق متصل، تنطلق اليوم السبت عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة الودية المرتقبة هذا الخميس بين المنتخب الوطني ونظيره من الرأس الأخضر، التي ستجري على ملعب “محمد حملاوي” في قسنطينة، حيث سيتم طرح 18 ألف تذكرة عبر منصة “تذكرتي”.