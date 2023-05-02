منتخب السنيغال أوّل المُتأهّلين وأشبال “الخضر” في الصفّ الثّاني

لقطة من مباراة الكونغو برازافيل (بِاللّباس الأخضر) والصومال للأشبال.

بات المنتخب الوطني أشبال وصيفا في لائحة الترتيب، بعد مرور جولتَين من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

وتعادل منتخب الكونغو برازافيل أشبال سهرة الثلاثاء، بِهدف لِمثله مع نظيره الصومالي.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم ساحة من الطوغو.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- السنيغال 6ن

2- الجزائر 3ن

3- الكونغو برازافيل 1ن

4- الصومال 1ن

الجولة الثالثة والأخيرة، الجمعة المقبلة على الساعة الثامنة ليلا:

الجزائر – الكونغو برازافيل / بِملعب “نيلسون مانديلا”.

السنيغال – الصومال / بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

وبعدها، يتأهّل رائد ووصيف كل فوج (ثلاث مجموعات) إلى ربع نهائي “كان” الأشبال، فضلا عن منتخبَين يفتكّان أحسن رتبة ثالثة.

واستنادا إلى الترتيب المنشور أعلاه، بات أشبال السنيغال أوّل منتخب يبلغ ربع النّهائي. ويوجد تلاميذ الناخب الوطني رزقي رمان في رواق جيّد لِنيل تأشيرة التأهّل الثانية عن هذه المجموعة.