منتخب السيدات في القاهرة للمشاركة في كأس العرب

تنقل المنتخب الوطني للسيدات، صبيحة الأحد، إلى القاهرة، تحسبا للمشاركة في منافسة كأس العرب.

ويستهل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، البطولة العربية، بمواجهة منتخب الأردن الأربعاء المقبل، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب الشرطة بالقاهرة.

ويواجه المنتخب الجزائري في المباراة الثانية منتخب فلسطين، يوم 28 أوت الجاري، بنفس الملعب، وفي نفس التوقيت.

وتتأهل أربعة منتخبات مباشرة إلى الدور نصف النهائي، الذي يلعب يوم 3 سبتمبر المقبل، على أن تجرى المباراة النهائية يوم 6 من شهر سبتمبر المقبل.

وتشارك في البطولة العربية للسيدات كل من منتخب البلد المنظم مصر و السودان و تونس ولبنان والأردن وفلسطين والجزائر.