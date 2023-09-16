-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يغادر إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (صور)
رياضة

منتخب السيدات في تربص تحضيري تحسبا لمواجهة أوغندا

عمر سلامي
  • 108
  • 0
منتخب السيدات في تربص تحضيري تحسبا لمواجهة أوغندا
أرشيف
منتخب السيدات

استدعى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي 25لاعبة للدخول في تربص تحضيري تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام أوغندا لحساب تصفيات كأس إفريقيا 2024.

وينطلق تربص سيدات “الخضر”، السبت بفندق أمستردام بالرويبة، قبل التنقل الأحد إلى أوغندا لتحسا لخوض مباراة الذهاب المبرمجة الأربعاء المقبل بداية من الساعة الرابعة عصرا.

ويستقبل منتخب السيدات نظيره الأوغندي في مباراة الإياب، بملعب ميلود هدفي بوهران، يوم 26 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة السابعة مساء.

وفي حال تأهل المنتخب الوطني للسيدات فإنه سيواجه في الدور المقبل من التصفيات، الفائز من مباراة بورندي وإثيوبيا.

مقالات ذات صلة
نجل ميسي يبدأ رحلة الألف ميل في عالم السّاحرة المستديرة

نجل ميسي يبدأ رحلة الألف ميل في عالم السّاحرة المستديرة

هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل التنقل إلى سيراليون

هذا ما قاله مدرب شباب بلوزداد قبل التنقل إلى سيراليون

وفاة 5 لاعبين في فيضانات ليبيا

وفاة 5 لاعبين في فيضانات ليبيا

لا وجود لـ “غاساما”.. 5 جزائريين في القائمة المُوسّعة لِحُكّام “كان” 2024

لا وجود لـ “غاساما”.. 5 جزائريين في القائمة المُوسّعة لِحُكّام “كان” 2024

فيغولي يعود ويعيد الروح إلى المنتخب الوطني

فيغولي يعود ويعيد الروح إلى المنتخب الوطني

بلماضي ينتفض أمام السنغال.. ومؤشرات إيجابية في الأفق

بلماضي ينتفض أمام السنغال.. ومؤشرات إيجابية في الأفق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد