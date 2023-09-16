منتخب السيدات في تربص تحضيري تحسبا لمواجهة أوغندا

استدعى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي 25لاعبة للدخول في تربص تحضيري تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام أوغندا لحساب تصفيات كأس إفريقيا 2024.

وينطلق تربص سيدات “الخضر”، السبت بفندق أمستردام بالرويبة، قبل التنقل الأحد إلى أوغندا لتحسا لخوض مباراة الذهاب المبرمجة الأربعاء المقبل بداية من الساعة الرابعة عصرا.

ويستقبل منتخب السيدات نظيره الأوغندي في مباراة الإياب، بملعب ميلود هدفي بوهران، يوم 26 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة السابعة مساء.

وفي حال تأهل المنتخب الوطني للسيدات فإنه سيواجه في الدور المقبل من التصفيات، الفائز من مباراة بورندي وإثيوبيا.