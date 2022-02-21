منتخب السيدات يشرع في التحضير لتحقيق الريمونتادا

شرع المنتخب الجزائري لكرة القدم، سيدات، في التحضير لمباراة العودة أمام منتخب جنوب إفريقيا، المرتقبة أمسية الأربعاء بملعب بولوغين..

واستأنفت شبلات المدربة راضية فرتول تدريباتها، أمسية الأحد، بخوض حصة تدريبية في المركز التقني بسيدي موسى، وهي الحصة الأولى بعد العودة من جنوب إفريقيا.

وعملت مدربة المنتخب الوطني للسيدات في التدريبات، على الجانب الدفاعي، كما ركزت على الجانب الهجومي من أجل تحقيق الريمونتادا في مباراة الأربعاء، لتدارك الهزيمة المسجلة في جنوب إفريقي بثنائية نظيفة.

وبرمجت الحصة التدريبية الثانية، أمسية الإثنين في ملعب عمر حمادي ببولوغين، وهي الحصة التي سيتم التركيز خلالها على الجانب التكتيكي، تحسبا لمباراة العودة.

وسيكون المنتخب الجزائري سيدات، أمسية هذا الأربعاء بداية من الساعة السادسة، في مهمة قلب الطاولة على منتخب جنوب إفريقيا، وتدارك الهزيمة بثنائية، من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2022 التي ستحتضنها المغرب.