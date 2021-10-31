منتخب السيدات يعود إلى الجزائر بعد أن علق لأسبوع بالسودان

عاد المنتخب الوطني للسيدات صبيحة الأحد إلى أرض الوطن، قادما من العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن علق هناك لمدة أسبوع، بسبب الانقلاب العسكري .

وتم إجلاء سيدات”الخضر” من السودان، بعد مساع حثيثة للدبلوماسية الجزائرية، في ظل غلق المجال الجوي للسودان عقب الانقلاب العسكري.

وتم إرسال طائرة خاصة من أجل عودة سيدات “الخضر” إلى الوطن، بعد أن تأجلت مباراة الإياب، أمام منتخب سيدات السودان، التي كانت مبرمجة الثلاثاء الماضي.

وأقلعت الطائرة التي أقلت المنتخب الوطني للسيدات من مطار الخرطوم في حدود الساعة الثامنة ونصف ليلا، لتصل إلى الجزائر على الساعة الواحدة والنصف من صبيحة الأحد.

للتذكير فإن مباراة الذهاب بين سيدات “الخضر” ومنتخب السودان انتهت بفوز شبلات المدربة فرتول بنتيجة 14-0.

مدربة سيدات الخضر: نتواجد في ظروف جيدة بالسودان

قالت مدربة المنتخب الوطني للسيدات، راضية فرتول أن الوفد المتواجد في الخرطوم ينتظر العودة إلى الجزائر في أقرب الآجال.

وطمأنت المدربة فرتول، في حوار للموقع الرسمي لـ”الفاف”، كل عائلات اللاعبات وبقية وفد المنتخب، مؤكدة أن الجميع في أحسن الظروف.

وقالت مدربة منتخب السيدات: “الوفد بعيد كل البعد عن الأحداث، وهناك حراسة أمنية مشددة من أجل توفير الأمن اللازم لنا”.

نتمنى العودة سريعا إلى الجزائر

من جهة أخرى، أكدت فرتول أن الوفد قلق بشأن العودة إلى الجزائر بعد تأجيل مباراة الإياب، لارتباط اللاعبات مع أنديتهم.

وعادت فرتول للحديث عن الحالة التي تواجدت عليها لاعبات المنتخب، الاثنين الماضي بعد الانقلاب العسكري في السودان، حيث قالت:” انتابنا قلق كبير في ذلك اليوم خاصة بعد انقطاع كل وسائل التواصل من الثامنة صباحا إلى الثالثة زوالا”.

بعد الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة منتخب السيدات السودان- الجزائر

قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب السيدات السودان – الجزائر بعد الانقلاب العسكري.

وبحسب بيان للكنفدرالية فقد تقرر تأجيل المباراة إلى وقت لاحق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها السودان، وبناءً على التقارير الواردة من مسؤولي المباراة، والتي تبين من خلالها أن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم المباراة .

يذكر أن المباراة كانت مقررة الثلاثاء 26 أكتوبر بملعب الهلال بأم درمان، في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2022.

“الفاف” تطمئن بخصوص منتخب السيدات بعد الانقلاب العسكري في السودان

طمأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن المنتخب الوطني للسيدات، بعد الانقلاب العسكري في السودان..

وقال الإتحاد الجزائري في بيانه على الموقع الرسمي على الانترنيت:” يعلم الإتحاد الجزائري الجمهور الرياضي، أن منتخب السيدات المتواجد في الخرطوم، تحسبا للقاء إياب الدور التمهيدي يتواجد في ظروف جيدة، بعد التطورات الأخيرة التي عرفها البلد الشقيق”.

وأضافت “الفاف”:” بعد التطورات الأخيرة التي عرفها السودان الذي يتواجد به المنتخب الوطني للسيدات، يحرص الممثلون الدبلوماسيون للجزائر في السودان، على وضع المنتخب في أحسن الظروف،وهناك إتصال دائم مع السلطات الجزائرية والإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

ويتواجد المنتخب الجزائري للسيدات في الخرطوم منذ الجمعة الماضي، تحسبا لخوض لقاء إياب الدور التمهيدي من تصفيات كأس إفريقيا 2022 للسيدات، المبرمج الثلاثاء.

وكان المنتخب الوطني للسيدات قد فاز على نظيره السوداني بنتيجة 14 هدفا دون رد في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب بولوغين.