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رياضة

منتخب السيّدات يبتعد عن “الكان”

علي بهلولي
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منتخب السيّدات يبتعد عن “الكان”

خسر المنتخب الوطني النسوي، الجمعة، بِثنائية نظيفة خارج القواعد أمام منافسه فريق جنوب إفريقيا للإناث.

ولُعبت هذه المباراة بِجنوب إفريقيا، ضمن إطار ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 لِفئة السيّدات. تحت إدارة تحكيم من مالاوي.

وتلقّت شباك حارسة مرمى المنتخب الوطني كلوي نغازي يمينة هدفَين من منتخب جنوب إفريقيا للإناث، مرّة في كلّ شوط، وبِالضّبط في الدقيقتَين الـ 40 والـ 89.

وتلعب تلميذات الناخبة الوطنية راضية فرتول مباراة العودة بِميدان “عمر حمادي” بِبولوغين، في الـ 23 من فيفري الحالي على الساعة السادسة مساءً.

وتبدو مأمورية زميلات القائدة والمهاجمة نعيمة بوهني جدّ صعبة، في التدارك خلال لقاء العودة، وافتكاك بطاقة التأهّل للبطولة الإفريقية. ولو أن رياضة الكرة ليست علما دقيقا.

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