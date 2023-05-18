“منتخب الصحراء الغربية سيخوض عديد المقابلات عبر أرجاء العالم”

ألقى سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية بِالجزائر عبد القادر طالب عمر، الخميس، كلمة بِمناسبة تأسيس منتخب بلاده لِكرة القدم.

جاء ذلك أمام وسائل الإعلام بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “5 جويلية 1962”.

وقال السفير عبد القادر طالب عمر إن بلاده استلهمت من الدرس الجزائري في تأسيس منتخب “البوليساريو” لِكرة القدم. وأشار إلى فريق جبهة التحرير الذي أبصر النّور في أفريل 1958، وساهم بِقوّة في التعريف بِالقضية الجزائرية العادلة، وفضح جرائم الإستعمار الفرنسي عبر أرجاء المعمورة.

وأضاف أن منتخب الصحراء الغربية سيعمل بِالمِثل، من أجل تحرير بلاده، والتشهير بِجرائم المُحتلّ المغربي.

وقدّم سفير الصحراء الغربية تشكّراته إلى الجزائر دولة وشعبا على هذه الاستضافة، ونُصرة القضايا الإنسانية العادلة.

وشكر السفير عبد القادر طالب عمر أيضا إدارة نادي مولودية الجزائر، على تنظيم مباراة ودّية مع منتخب بلاده لِكرة القدم. وأضاف أن فريق الصحراء الغربية سيخوض لاحقا مقابلات ودّية مع منافسين ينتمون إلى دول أخرى من أرجاء المعمورة.