-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
القمة العربية الإسلامية تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
رياضة

منتخب الصومال يستدعي 26 لاعبا لمواجهة الخضر

ط. بوغراب
  • 60
  • 0
منتخب الصومال يستدعي 26 لاعبا لمواجهة الخضر

أعلنت الاتحادية الصومالية لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين، بمواجهة المنتخب الوطني الجزائري، يوم الخميس المقبل، في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، التي ستقام على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، حيث قرر التقني المغربي، رشيد لوستيك، التوجه إلى الجزائر الإثنين، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الصومالي لكرة القدم.

واستدعى لوستيك 26 لاعبا لمواجهة الخضر، من بينهم 13 لاعبا محترف، من بينهم 3 في الدوري الأمريكي واثنين من فنلندا ومثلهما من السويد، بالإضافة إلى لاعب ينشط في كل من أستراليا والنرويج ومالطا والدرجة الرابعة الإسبانية والدوري الإنجليزي للهواة والدوري التنزاني.

يذكر أن منتخب الصومال، خاض تربصا بتونس منذ يوم الـ 24 أكتوبر الماضي، تحسبا لمواجهة الخضر المقررة يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري بملعب براقي، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

مقالات ذات صلة
ملامح قائمة لاعبي بلماضي لـ “كان” 2024 اتّضحت؟

ملامح قائمة لاعبي بلماضي لـ “كان” 2024 اتّضحت؟

شايبي ينافس على جائزة هدف الأسبوع في دوري المؤتمرات الأوروبي

شايبي ينافس على جائزة هدف الأسبوع في دوري المؤتمرات الأوروبي

شرّير يسطو على منازل نجوم الكرة ويرفض سرقة ميسي!

شرّير يسطو على منازل نجوم الكرة ويرفض سرقة ميسي!

قرار “الفاف” وبلماضي بِخصوص سفرية “الخضر” إلى الموزمبيق

قرار “الفاف” وبلماضي بِخصوص سفرية “الخضر” إلى الموزمبيق

الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائرية بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية

الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائرية بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية

نادٍ صهيوني يفسخ عقد لاعب دعت زوجته إلى السّلام في فلسطين

نادٍ صهيوني يفسخ عقد لاعب دعت زوجته إلى السّلام في فلسطين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد