منتخب الصومال يستدعي 26 لاعبا لمواجهة الخضر

أعلنت الاتحادية الصومالية لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين، بمواجهة المنتخب الوطني الجزائري، يوم الخميس المقبل، في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، التي ستقام على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، حيث قرر التقني المغربي، رشيد لوستيك، التوجه إلى الجزائر الإثنين، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الصومالي لكرة القدم.

واستدعى لوستيك 26 لاعبا لمواجهة الخضر، من بينهم 13 لاعبا محترف، من بينهم 3 في الدوري الأمريكي واثنين من فنلندا ومثلهما من السويد، بالإضافة إلى لاعب ينشط في كل من أستراليا والنرويج ومالطا والدرجة الرابعة الإسبانية والدوري الإنجليزي للهواة والدوري التنزاني.

يذكر أن منتخب الصومال، خاض تربصا بتونس منذ يوم الـ 24 أكتوبر الماضي، تحسبا لمواجهة الخضر المقررة يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري بملعب براقي، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.