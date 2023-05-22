منتخب العراق للشباب يرد على اتهامات التحرش الجنسي في الأرجنتين

منتخب العراق المشارك في كأس العالم لأقل من 20 سنة بالأرجنتين

نفى منتخب شباب العراق المشارك في كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة المقامة في الأرجنتين، اتهامات التحرش الجنسي.

وقالت وسائل إعلام في الأرجنتين، أن إحدى العاملات بالفندق الذي يقيم فيه اللاعبون، كانت ضحية تحرش جنسي.

ونشرت إدارة المنتخب العراقي مقطع فيديو، نفت من خلاله الاتهامات.

وقال المدير الإداري للمنتخب نديم كريم عبر الفيديو: “للأسف التهم تلقى جزافاً على أعضاء المنتخب بأن هناك عمليات تحرش جنسي”.

وأضاف: “أرافق الوفد منذ سنتين، وشاركنا في أكثر من معسكر تدريبي في منتجعات سواء كان في أنطاليا أو في إسبانيا، ولم نتعرض إلى مثل هذه التهم”.

واعتبر المدير الإداري أن اتهامات “إدارة الفندق” الذي تقيم فيه بعثة منتخب العراق بالقيام بممارسات تخريبية واعتداء جاء “كردة فعل على إصرار الوفد على تغيير الفندق” الذي يفتقد “كافة المتطلبات.

ويستهل منتخب العراق للشباب، الاثنين، مشاركته في كأس العالم لأقل من 20 سنة بمواجهة أوروغواي.