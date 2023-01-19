منتخب العراق يستعيد ذاكرة التتويجات!

أوّل تتويج دولي لِمنتخب العراق منذ 16 سنة خلت.

أحرز منتخب العراق لِكرة القدم مساء الخميس كأس الخليج، عقب فوزه في المباراة النهائية على منافسه العماني بِثلاثة أهداف لِهدفَين بعد الوقت الإضافي.

ولُعبت هذه المباراة الختامية المُثيرة بِمدينة البصرة العراقية، تحت إدارة طاقم من رومانيا يقوده حكم الساحة إيستيفان كوفاكس.

وسجّل أهداف منتخب العراق كلّ من: المهاجم إبراهيم بايش في الدقيقة الـ 24، ومتوسّط الميدان أمجد عطوان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 115، والمدافع مناف يونس في الدقيقة 120+2. بينما أمضى توقيعَي العمانيين كلّ من: المهاجم صلاح اليحيائي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+10)، ولاعب خطّ الوسط عمر المالكي في الدقيقة الـ 119.

وأهدر المهاجم العماني ركلة جزاء في الدقيقة الـ 82.

ورفع منتخب العراق غلّته إلى 4 ألقاب لِمنافسة كأس الخليج، بعد تتويجات 1979 و1984 و1988. وانفرد بِالمركز الثاني بعدما كان يتقاسم الرّتبة مع الفريق السعودي، في جدول تتزعّمه الكويت بِعشرة ألقاب. بينما يُزيّن المنتخب العماني رفوف خزانته بِكأسَي طبعتَي 2009 و2017.

وهكذا وفّقت العراق في تنظيم الطبعة الـ 25 لِمنافسة كأس الخليج لِكرة القدم.

ولم تحتضن العراق منافسة كأس الخليج لِكرة القدم، منذ إقامتها للنسخة الخامسة عام 1979، لِدواعٍ أمنية.

وتذوّق منتخب العراق حلاوة أوّل تتويج دولي منذ 16 سنة خلت، تاريخ إحرازه كأس أمم آسيا عام 2007.