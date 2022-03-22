منتخب الكاميرون لا يضم لاعبين من الطراز العالمي

بعد تضييع الأسود لنجم نابولي أونغويسا

لم يقدّم منتخب الكامرون طوال سبع مواجهات لعبها على أرضه أمام منتخبات متباينة المستوى وجها يُظهر بأنه لا يقهر، وهو حاليا لا يمتلك لاعبين من الطراز العالمي، وإذا جزمنا بأن لاعبي الخضر ليسوا أحسن من لاعبي منتخب الكامرون، فإننا نجزم أيضا بأن مستوى لاعبي الكامرون ليسوا أحسن من لاعبي الخضر، وربما الآن أقل بعد أن فقدوا خدمات دينامو المنتخب ونجم نابولي أونغويسا الذي ذبحته الإصابة وهي ضربة لمنتخب الأسود غير المروضة، ومع ذلك فهم أيضا لا يريدون تضييع فرصة المشاركة في المونديال تحت قيادة سامويل إيتو ومدربهم الجديد سونغ.

يعتبر الكامرون المنتخب الإفريقي الوحيد الذي شارك في المونديال سبع مرات كاملة وهو أول من بلغ الدور الربع النهائي في هذه المنافسة العالمية، كما أن الكامرون امتلكت أروع النجوم في تاريخ القارة السمراء من الذين كان لهم أداء وسيرة عالمية من زمن توكوتو 1982 إلى زمن بوبكر 2022.

سيواجه محرز وبلايلي وسليماني وحتى بلفوضيل نجومية الحارس أونانا صاحب 25 سنة الذي كان متألقا مع أجاكس هذا الموسم في رابطة أبطال أوربا، قبل أن يغادر الفريق الهولندي أمام بنفيكا، وهو من خريجي مدرسة هذا الفريق الهولندي العملاق، كما أن دفاعه القوي يلعب في بلد يمتاز بخططه التكتيكية بقيادة نغادو 31 سنة لاعب غنت البلجيكي وفاي 29 سنة نجم ستاندار دو لياج البلجكي أيضا، يضاف إليهم أونغيني 24 سنة نجم سالسبورغ النمساوي، وتولو 24 سنة، الذي ينشط في فريق متواضع في أمريكا.

وتعتمد القاطرة الأمامية الكاميرونية على لاعبين مغمورن من بينهم نغامالو 27 سنة يلعب لفريق يونغ بويز السويسري، ويلعب كيندي 26 سنة، لفريق ألمبياكوس اليوناني وهما فريقان متوسطان في أوربا، ولكنهما يشاركان في الغالب في دور المجموعات من رابطة أبطال أوربا من دون تألق، دون نسيان أوم غوويت صاحب 24 سنة من العمر، الذي ينشط لميشلان البلجيكي. ويعتمد الكامرون دائما على الدبابة أبو بكر الذي لعب إلى جانب براهيمي في بورتو، وكان هدافا في أمم إفريقيا الأخيرة، ويلعب حاليا للنصر السعودي، ومازال قادرا على العطاء وهو في 30 سنة من العمر، يساعده اللاعب إيكامبي صاحب 29 سنة الناشط مع ليون الفرنسي، ويبقى النجم الأول لمنتخب الكامرون، الخبير موتنغ الذي يلعب لبيارن ميونيخ، وسيحتفل بعيد ميلاده 33 خلال مباراة السد أمام الجزائر، وهو من مواليد ألمانيا ولعب لشالك مع بن طالب وأيضا لباريس سان جرمان، وفي آخر مباراة لبيارن ميونيخ لعب موتنغ الربع ساعة الأخير، أمام اتحاد برلين، وفي المقابلة التي سبقتها لعب 9 دقائق أمام هوفنهايم، وله حاليا منذ بداية الموسم، 256 دقيقة، سجل فيها أربعة أهداف، وواضح من تشكيلة سونغ أنها ليست مخيفة وتستحق الإحترام في نفس الوقت.