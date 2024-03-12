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رياضة

منتخب الكاميرون مهدد بالإبعاد عن النسختين المقبلتين لكأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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منتخب الكاميرون مهدد بالإبعاد عن النسختين المقبلتين لكأس أمم إفريقيا
أرشيف
رئيس الاتحاد الكامروني لكرة القدم صامويل إيتو

أكدت تقارير إعلامية، أن منتخب الكاميرون قد يواجه عقوبة الإبعاد عن النسختين المقبلتين، من كأس أمم إفريقيا، بسبب قضية لاعبه ناثان دوالا.

وكان اللاعب ناثان دوالا مستدعى لكأس إفريقيا الأخيرة وزعم بأن عمره كان 17 سنة فقط، غير أن التقارير أكدت بأن اسمه الحقيقي هو ألكسندر بارديلي، وعمره 23 سنة.

وأوقف الاتحاد الكاميروني، ويلفريد ناثان دوالا، لاعب فريق فيكتوريا يونايتد، بسبب مشكلة “الهوية المزدوجة”، حيث ويشتبه في أن لاعب خط الوسط، الذي تم اختياره للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار، كذب بشأن اسمه وعمره.

وفي هذا السياق قالت “أر أم سي” الفرنسية إن الاتحاد الكامروني كان لديه ما يكفي من الوثائق ليعلم بخصوص التلاعب أو التزوير.

ونشرت شبكة “أر أم سي” الرخصتين المهنيتين لألكسندر بارديلي، المعروف باسم ويلفريد ناثان دوالا مع اسميه وتاريخي ميلاد مختلفين.

وأضافت أن قوانين “الكان” تسمح للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بفتح تحقيق في القضية، وإذا ثبت التزوير، فإن المنتخب الكامروني سيكون مهددا بالغياب عن النسختين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا.

وأوقف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم 62 لاعبا من الأندية المشاركة في الدوري بسبب التزوير في أعمارهم من ضمنهم ويلفريد ناثان دوالا، أصغر لاعب في المنتخب شارك في بطولة أمم إفريقيا، في جانفي الماضي بكوت ديفوار.

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