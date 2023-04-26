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رياضة

منتخب الكاميرون يحل بالجزائر تحسبا لكان أقل من 17 سنة

عمر سلامي
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منتخب الكاميرون يحل بالجزائر تحسبا لكان أقل من 17 سنة
ح.م
منتخب الكاميرون لأقل من 17 سنة

وصل منتخب الكاميرون، ظهيرة الأربعاء، إلى الجزائر تحسبا لخوض بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وحلّ المنتخب الكاميروني بالجزائر، قبل خمسة أيام عن موعد مباراته الأولى في البطولة، والتي يواجه فيها الاثنين المقبل منتخب جنوب السودان.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا مالي وبوركينافاسو.

وقبل منتخب الكاميرون كانت ثمانية منتخبات قد حلت بالجزائر تحسبا للبطولة، في انتظار وصول مالي والمغرب.

وتنطلق بطولة “كان” أقل من 17 سنة، السبت المقبل بالجزائر، بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره الصومالي بملعب نيلسون مانديلا بداية من الثامنة ليلا.

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