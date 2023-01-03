منتخب الكاميرون يرد على الشائعات ويعلن عن قائمته تحسبا للشان

أعلن مدرب منتخب الكاميرون للمحليين، أليوم سايدو، عن قائمة اللاعبين النهائية تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر بداية من 13 جانفي الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الكاميروني، قائمة نهائية ضمت 25 لاعبا، للمشاركة في “شان” الجزائر.

وبالإعلان عن القائمة النهائية، ومواصلته التحضيرات للشان، يكون الإتحاد الكاميروني قد فند كل الإشاعات التي راجت مؤخرا حول احتمال انسحاب الكاميرون من البطولة الإفريقية للمحليين.

ويدخل المنتخب الكامروني بداية من الثلاثاء، في تربص بتونس، يعد الأخير قبل التنقل إلى الجزائر لخوض غمار الشان.

ويخوض الكاميرون مبارتين وديتين في تربص تونس، الأولى أمام أوغندا هذا الخميس، والثانية يوم الاثنين المقبل أمام السودان.