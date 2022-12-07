منتخب المغرب ينقل نبض الشارع الرافض لتطبيع النظام إلى مونديال قطر
خطفت صورة احتفال عناصر المنتخب المغربي بعلم فلسطين عقب مباراة إسبانيا الأضواء، باعتبارها تعكس نبض الشارع الرافض لتطبيع النظام مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع لاعبو منتخب المغرب العلم الفلسطيني لدى احتفالهم بالفوز على المنتخب الإسباني، في وقت حمل فيه مشجعو المنتخب المغربي العلم الفلسطيني في المدرجات.
علم فلسطين بين أيدي لاعبي المغرب بعد الفوز.
رد واضح وصريح على برنامج التطبيع.
لهم الشكر والتحيّة.. من فلسطين، ومن جماهير الأمّة جمعاء. pic.twitter.com/BWmSQ4flzB
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 6, 2022
وجاءت احتفالية لاعبي المنتخب المغربي وجماهيره في ملعب المدينة التعليمية، لتؤكد تمسك الشعب المغربي بحق الشعب الفلسطيني في الحرية، رغم تطبيع النظام مع الاحتلال الإسرائيلي.
فرحة أسود الأطلس لا تكتمل إلا مع علم فلسطين…بطولة وفخر وعزة وشرف والله✌#المغرب_اسبانيا pic.twitter.com/uoZWeGtKVo
— ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) December 6, 2022
وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها لاعبون مغاربة العلم الفلسطيني بعد فوزهم في مباراة، حيث رفع اللاعب المغربي جواد الياميق العلم الفلسطيني خلال احتفاله بالفوز على كندا الأسبوع الماضي.
برفع علم فلسطين، #المنتخب_المغربي يحتفل بانتصاره التاريخي على إسبانيا#المغرب_اسبانيا pic.twitter.com/AZISsAkVF9
— مجلة ميم (@MeemMagazine) December 6, 2022
وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الصورة الجماعية للاعبي المنتخب المغربي وهم يحملون العمل الفلسطيني، وصبت التعليقات في سياق واحد، وهو الإشادة باللاعبين، الذين أكدوا إخلاصهم للقضية الفلسطينية، رغم هرولة النظام للتطبيع.