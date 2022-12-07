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رياضة

منتخب المغرب ينقل نبض الشارع الرافض لتطبيع النظام إلى مونديال قطر

عمر سلامي
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منتخب المغرب ينقل نبض الشارع الرافض لتطبيع النظام إلى مونديال قطر
ح.م
إحتفال لاعبي المنتخب المغربي بالعلم الفلسطيني

خطفت صورة احتفال عناصر المنتخب المغربي بعلم فلسطين عقب مباراة إسبانيا الأضواء، باعتبارها تعكس نبض الشارع الرافض لتطبيع النظام مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع لاعبو منتخب المغرب العلم الفلسطيني لدى احتفالهم بالفوز على المنتخب الإسباني، في وقت حمل فيه مشجعو المنتخب المغربي العلم الفلسطيني في المدرجات.

وجاءت احتفالية لاعبي المنتخب المغربي وجماهيره في ملعب المدينة التعليمية، لتؤكد تمسك الشعب المغربي بحق الشعب الفلسطيني في الحرية، رغم تطبيع النظام مع الاحتلال الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها لاعبون مغاربة العلم الفلسطيني بعد فوزهم في مباراة، حيث رفع اللاعب المغربي جواد الياميق العلم الفلسطيني خلال احتفاله بالفوز على كندا الأسبوع الماضي.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الصورة الجماعية للاعبي المنتخب المغربي وهم يحملون العمل الفلسطيني، وصبت التعليقات في سياق واحد، وهو الإشادة باللاعبين، الذين أكدوا إخلاصهم للقضية الفلسطينية، رغم هرولة النظام للتطبيع.

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