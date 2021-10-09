منتخب الملاكمة يستفيد من المنشآت الرياضية لِوزارة الدفاع

الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة، من اليمين (الأرشيف)

استفاد المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة من المنشآت الرياضية لِوزارة الدفاع. كما جاء في أحدث بيان لِاتحادية الفن النبيل.

وعقد مدير مصلحة الرياضة بِوزارة الدفاع الوطني اللّواء عمر قريش، الجمعة، اجتماعا مع رئيس اتحادية الملاكة فرحات فزيل. خلص إلى وضع المنشآت الرياضية لِوزارة الدّفاع تحت تصرّف المنتخب الوطني للفن النبيل.

ويستعدّ منتخب الملاكمة لِدورة ألعاب البحر المتوسط، المقرّر تنظيمها بِمدينة وهران، ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية 2022.

وتطمح اتحادية الملاكة لِحصد أكبر قدر ممكن من الميداليات، في هذا الاستحقاق الرياضي الجهوي.

وساهمت رياضة الملاكمة بِقوّة في إعلاء الرّاية الوطنية في المحافل الدولية، حيث منحت الجزائر 6 ميداليات: ذهبية و5 برونزيات. مُتموقعة في المركز الثاني بعد ألعاب القوى.