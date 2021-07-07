منتخب الملاكمة يشرع في رحلة الأولمبياد

يشدّ المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة مساء الأربعاء، الرحال جوّا نحو العاصمة الروسية موسكو.

وسيُقيم ملاكمو النخبة الوطنية معسكرا إعداديا بِموسكو، ضمن إطار تحضيراتهم لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، الذي تُقام فعّالياته ما بين الـ 23 من جويلية الحالي والـ 8 من أوت المقبل.

وتحضر رياضة الفن النبيل الجزائري في أولمبياد طوكيو بِثمانية ملاكمين: خمسة لدى الرجال وثلاثة عند صنف الإناث.

وتحتل الملاكمة المركز الثاني بعد ألعاب القوى، في لائحة الرياضات التي منحت الجزائر ميداليات أولمبية، وذلك بِرصيد 6 تتويجات: ذهبية وخمس برونزيات.