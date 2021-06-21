منتخب النمسا رابع المتأهّلين في البطولة الأوروبية

أمسى منتخب النمسا مساء الإثنين، رابع فريق يبلغ محطّة ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثالثة والأخيرة من عمر الدور الأوّل، للمجموعة الثالثة.

وفازت النمسا بِنتيجة (1-0) على منتخب أوكرانيا، فيما انتصرت هولندا على فريق مقدونيا الشمالية بِنتيجة ساحقة (3-0).

وعليه تشكّل جدول ترتيب الفوج كالتالي:

1- هولندا 9ن

2- النمسا 6ن

3- أوكرانيا 3ن

4- مقدونيا الشمالية 0ن

وإذا كانت هولندا قد تأهّلت لِمحطّة ثمن النهائي في الجولة الثانية، فإن النمسا التحقت بها بعد إسدال ستار الدور الأوّل في هذا الفوج.

ويُمكن لِمنتخب أوكرانيا أن يحجز لِنفسه مقعدا في الدور ثمن النهائي، إذا حاز امتياز أفضل رتبة ثالثة عند نهاية دور المجموعات مساء الأربعاء المقبل. عِلما أن المُنظّمين يمنحون أربع تأشيرات خاصّة بِهذا المركز. وبِالمقابل، ودّع فريق مقدونيا الشمالية سباق بطولة أمم أوروبا.

وتشكّلت أسماء المنتخبات التي بلغت ثمن النهائي في: إيطاليا وبلاد الغال من الفوج الأوّل، وهولندا رفقة النمسا من المجموعة الثالثة.