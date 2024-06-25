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رياضة

منتخب النّمسا يُحدث المفاجأة

علي بهلولي
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منتخب النّمسا يُحدث المفاجأة
ح.م
لقطة من مباراة النّمسا (بِاللّباس الأبيض) وهولندا.

انتهى مساء الثلاثاء دور المجموعات للفوج الرّابع، في بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم الجارية أطوارها بِألمانيا.

وتعادل منتخب فرنسا بِهدف لِمثله مع الفريق البولوني في إطار الجولة الثالثة والأخيرة، بينما أحدثت النّمسا مفاجأة بِتَغلّبها على هولندا بِنتيجة (3-2)، وتصدّرها لائحة ترتيب المجموعة. عِلما أن منتخب “الدّيكة” أحرز كأسَين قارَيتَين (1984 و2000)، نظير لقب واحد لِفريق “البرتقالة الميكانيكية” (1988).

وتشكّل جدول الترتيب النّهائي كالتّالي:

1- النّمسا

2- فرنسا

3- هولندا

4- بولونيا

وتنصّ لوائح المنافسة على تأهّل الرّائد والوصيف لِمحطّة ثمن النّهائي، فضلا عن أربعة منتخبات – من أصل ستّة فرق متنافسة – تنال أحسن رتبة ثالثة.

وهكذا تأهّلت منتخبات النّمسا وفرنسا وهولندا لِثُمن النّهائي، مع الإشارة إلى أن الهولنديين لا ينتظرون نهاية دور المجموعات مساء هذا الأربعاء، لِمعرفة حظوظهم بِخصوص تأشيرة المركز الثالث، كونهم الأحسن في هذا المضمار.

وبات عدد المنتخبات التي عبرت إلى ثمن النّهائي بِرقم  تسعة فرق، وهي: ألمانيا وإسبانيا وسويسرا والبرتغال وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وهولندا والنّمسا. وبِالمُقابل، أُقصيت بولونيا في تاريخ سابق، مثلما هو الشّأن لِفريقَي اسكتلندا وألبانيا.

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