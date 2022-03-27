منتخب الهوكي والتزحلق الفني على الجليد يتأهّل للمونديال الكروي

تأهّل منتخب كندا لِكرة القدم سهرة الأحد لِنهائيات كأس العالم، نسخة قطر 2022. بعد فوزه بِرباعية نظيفة على الزّائر الجمايكي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 13 وقبل الأخيرة، من عمر تصفيات المونديال، عن منطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب).

وعزّزت كندا بعد هذا الانتصار الثمين صدارتها في لائحة الترتيب، حيث تملك 28 نقطة، قبل جولة واحدة عن نهاية التصفيات. متقدّمة عن صاحب المركز الرّابع منتخب كوستاريكا بِفارق 6 نقاط. عِلما أن أصحاب المراتب الثلاثة الأولى يتأهّلون، ويلعب الفريق الرّابع في جوان المقبل مواجهة السد (لقاء واحد حاسم) مع مُمثّل منطقة أوقيانوسيا (منتخب زيلاندا الجديدة أو منافسه فريق جزر سليمان).

وباتت كندا المنتخب رقم “20” الذي حجز مقعدا في ساحة كأس العالم، بِاحتساب قطر مستضيفة البطولة. مع الإشارة إلى أن النهائيات يحضرها 32 فريقا وطنيا.

وعاد منتخب كندا إلى منافسة كأس العالم، بعد غياب دام أكثر من ثُلُثَي القرن (36 سنة). وبِالضبط منذ خوضه لأوّل وآخر مرّة مونديال المكسيك 1986، وخروجه من الدور الأوّل، دون تسجيل أيّ هدف، في فوج صعب ضمّ الاتحاد السوفياتي وفرنسا والمجر.

واللافت أن المدرب الذي أهّل منتخب كندا، والأمر يتعلّق بِالتقني المحلّي جين هيردمان (46 سنة)، لم يسبق له تدريب فئة الذكور، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. قبل أن يشغل هذا المنصب عام 2018.

ويتموقع منتخب كندا في الرّتبة العالمية الـ 33، ضمن آخر تصنيف للاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وسبق للاعبَين دوليَين جزائريَين أن احترفا في بطولة كندا، وهما: حارس المرمى الرّاحل مهدي سرباح، بعد نهاية كأس العالم 1982 بِإسبانيا، حيث ارتدى زي نادي مونتريال. ومتوسط الميدان سفير تايدر في فريق من المدينة ذاتها، لكن بِاسم “إمباكت”، ما بين 2018-2020. كما درّب المهاجم السابق لِاتحاد الحراش خالد لونيسي في كندا خلال السنوات القليلة الماضية، فريقا تابعا لِأكاديمية مونتريال. وفي رياضة كرة اليد، أشرف التقني الجزائري المغترب محمد بن كريرة على تدريب منتخب كندا ما بين 2000 و2007.

وتشتهر كندا بِرياضة الهوكي، والتزحلق الفني على الجليد، والرياضات الشتوية عموما، بِسبب قساوة المناخ ومجاورة البلد للقطب الشمالي. مقارنة بِرياضة كرة القدم.