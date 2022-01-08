منتخب بوركينا فاسو يُهدّد بِعدم خوض افتتاحية “كان” 2022

هدّد اتحاد بوركينا فاسو لِكرة القدم، السبت، بِعدم خوض منتخب بلاده لِمباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2022، أمام مستضيفة البطولة الكاميرون.

ويُفترض أن تُجرى هذه المباراة مساء الأحد، بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وطالب اتحاد الكرة البوركينابي في أحدث بيان له، من اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، بِإعادة إجراء الفحص الطبي للاعبيه وطاقم التدريب بِمركز استشفائي “مُستقلّ”، بعد ثبوت إصابة 9 أشخاص بِفيروس “كورونا”، بينهم 5 لاعبين والناخب الوطني كامو مالو.

ومازالت “الكاف” لم تردّ بعد على هذا الطلب، علما أن لوائح نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 تُجبر المنتخب الذي يملك 11 لاعبا على الأقلّ، بِخوض المباراة.

وعلى غرار باقي منتخبات “كان” 2022، حضر فريق بوركينا فاسو إلى الكاميرون بـ 28 لاعبا.

ويجدر التذكير، بأن مسؤولي منتخب بوركينا فاسو قاموا بِتأدية “مسرحية هزلية” سخيفة، قبيل مواجهة الجزائر في تصفيات المونديال شهر نوفمبر الماضي. حيث احتجّوا على نوعية أرضية الملعب (ميدان البليدة)، ورفضوا الدخول إلى غرف حفظ الملابس، وتفنّن رئيس اتحاد الكرة المحلي ومدرب المنتخب في إطلاق تصريحات إعلامية استعراضية استفزازية.