منتخب بوروندي في لومي لمواجهة “الخضر” الثلاثاء

فشل في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2024

يحل هذا السبت منتخب بوروندي بالعاصمة الطوغولية لومي تحسبا لمواجهة نظيره الجزائري وديا يوم 9 جانفي، وهي المواجهة الأخيرة “للخضر” في اطار تحضيراتهم للنسخة الـ34 لكأس إفريقيا للأمم، “كان” 2023 (المؤجلة لـ2024) المقررة من 13 جانفي إلى 11 فيفري بكوت ديفوار.

وجاء في بيان الاتحادية البوروندية لكرة القدم: ”سيلتحق المنتخب الوطني بمدينة لومي يوم السبت تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الجزائري. هذا الأخير، يتواجد بدوره بالطوغو في آخر مرحلته التحضيرية قبل انطلاق الموعد القاري”.

وتحسبا للقاء الجزائر، يتدرب منتخب بوروندي منذ عدة أيام داخل قواعده تحت قيادة المدرب إيتيني نداييراجي وبتشكيلة مكتملة.

يذكر ان منتخب بوروندي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2023 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف كل من الكاميرون (7 نقاط) وناميبيا (5 نقاط). ويفتتح رفقاء القائد رياض محرز نهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار، يوم 15 جانفي بمواجهة أنغولا، لحساب المجموعة الرابعة، قبل أن يلاقي بوركينا فاسو في 20 جانفي ويختم الدور الأول بلقاء موريتانيا يوم 23 من نفس الشهر.